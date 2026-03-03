Luca Grechi, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto, ha dichiarato di essere vicino alla famiglia di Emma, una giovane vittima di un incidente. Grechi ha aggiunto di essere profondamente scosso dalla notizia, facendo riferimento al fatto di aver conosciuto Emma durante la sua crescita e di aver lavorato per anni con la madre della ragazza.

CASTEL DEL PIANO "Sono personalmente profondamente scosso dalla notizia – dice Luca Grechi (foto), presidente dell’ Ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto – perché ho visto crescere Emma e ho lavorato per anni con la madre, Francesca. Per questo a nome mio e di tutto l’Opi, che rappresento, esprimo la mia vicinanza e quella dell’Ordine a Francesca, e alla sua famiglia per questa tragica scomparsa". Poi il ricordo di Grechi si ferma sulla madre, su chi insieme ai suoi familiari si è trovata da un giorno all’altro ad affrontare la più assurda e atroce delle eprdite: quella di un figlio. "Francesca è una professionista brillante – sottolinea Grechi - e molto preparata, con cui ho condiviso momenti importanti dal punto di vista professionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grechi (Opi): "Sono vicino alla famiglia"

Famiglia del bosco, l’USR al lavoro per trovare una scuola che accolga i figli: “Inserimento scolastico urgente”. C’è una scuola vicino alla casa famigliaMentre l’Italia si prepara ad accogliere il nuovo anno, per tre bambini ospitati in una casa famiglia a Vasto, in provincia di Chieti, l’orizzonte...

Leggi anche: L'avvocato della famiglia nel bosco: "Ricongiungimento vicino, i genitori sono pronti a rivedere alcune posizioni"