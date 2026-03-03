Gorilla glass ceramic 3 resistente a cadute esordisce su razr fold

Un nuovo tipo di vetro per gli smartphone arriva sul mercato: si chiama Gorilla Glass Ceramic 3 ed è stato introdotto con il modello Razr Fold. Questa versione ceramica è progettata per resistere meglio alle cadute e agli urti, offrendo una protezione più duratura rispetto ai tradizionali materiali utilizzati sui display. La sua presenza segna una novità nel settore degli schermi resistenti.

un nuovo standard di protezione per i display degli smartphone prende forma con Gorilla Glass Ceramic 3, una versione ceramica del vetro destinata a offrire una maggiore resistenza agli urti e una durabilità prolungata nel tempo. l’implementazione iniziale è prevista sul Motorola Razr Fold, accompagnata da prove che sottolineano prestazioni superiori in cadute ripetute su superfici simulate asphaltiche. gorilla glass ceramic 3: protezione avanzata per i dispositivi mobili. la nuova generazione di Gorilla Glass Ceramic 3 si propone di resistere negli anni agli impatti quotidiani, riducendo la probabilità di danni anche in condizioni estreme. la tecnologia ceramica viene presentata come una soluzione capace di unire robustezza e leggerezza, offrendo una protezione costante nel tempo e in scenari di utilizzo intensivo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Gorilla glass ceramic 3 il vetro protettivo per smartphone più resistente di sempresi analizza la gorilla glass ceramic 3, presentata da corning come la soluzione più resistente mai prodotta per gli schermi dei dispositivi mobili.

Gorilla glass ceramic 3 resiste a 20 cadute consecutive e il tuo foldable lo adoreràl’innovazione introdotta da Corning nel campo dei vetri protettivi per display viene presentata con Gorilla Glass Ceramic 3, annunciata durante il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gorilla glass

Temi più discussi: Gorilla Glass Ceramic 3, il vetro per smartphone a prova di bomba; Corning annuncia Gorilla Glass Ceramic 3: il vetro pensato per durare nel tempo; Corning presenta Gorilla Glass Ceramic 3 al Mobile World Congress 2026; Corning lancia Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3 che offre durabilità superiore grazie alla resistenza alle cadute potenziata.

Corning presenta Gorilla Glass Ceramic 3 per i dispositivi pieghevoliCorning ha annunciato il lancio di Gorilla Glass Ceramic 3, un nuovo materiale protettivo sviluppato per resistere a urti e cadute ripetute su superfici dure come cemento e asfalto, che ha fatto il su ... hwupgrade.it

MWC 2026, Gorilla Glass Ceramic 3 sfida l’asfalto: 20 cadute okAl MWC 2026 Corning presenta Gorilla Glass Ceramic 3 e mostra uno smartphone lasciato cadere 20 volte da un metro su superficie tipo asfalto senza rotture visibili. Ecco cosa cambia davvero per gli ut ... msn.com

Corning lancia Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3 che offre durabilità superiore grazie alla resistenza alle cadute potenziata x.com

È il momento di passare a Galaxy Book6 Pro. 200€ di supervalutazione sul tuo usato idoneo e tasso zero entro il 30 aprile. La perfezione prende forma. Potenza AI, design ultra-sottile, display Gorilla Glass che fa la differenza: scopri il nuovo Galaxy Book6 Pro - facebook.com facebook