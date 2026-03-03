google messages funzione cestino aumenta la sicurezza delle chat

Google Messages ha aggiunto una funzione di cestino che permette di recuperare facilmente i messaggi eliminati, migliorando così la sicurezza delle chat. Questa novità consente agli utenti di avere un'ulteriore opzione di controllo sui loro messaggi, offrendo la possibilità di ripristinare conversazioni cancellate accidentalmente o in modo sbagliato. La funzione si integra nelle impostazioni dell'app, rendendo più semplice la gestione delle conversazioni.

l’introduzione di una nuova funzionalità in google messages porta con sé un approccio diverso alla gestione delle conversazioni eliminate. il cestino trattiene i messaggi spostandoli in una sezione dedicata, mantenendoli disponibili per un periodo definito prima della cancellazione definitiva. questa scelta rende le operazioni di eliminazione più sicure e reversibili, offrendo spazio per eventuali recuperi senza compromettere la semplicità d’uso. nella versione beta v20260227, l’operazione di eliminazione non comporta più una cancellazione immediata. i messaggi eliminati vengono spostati nel cestino e rimangono accessibili per 30 giorni prima della rimozione definitiva. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

