Google messages cestino | una rete di sicurezza per le chat

Google Messages ha annunciato l’introduzione di una funzione chiamata cestino, pensata per offrire un modo più semplice per recuperare le chat eliminate. La novità permette agli utenti di ritrovare eventuali messaggi cancellati accidentalmente e di ripristinarli facilmente. La funzione è stata presentata come una nuova opzione per gestire le conversazioni, aggiunta all’interno dell’app di messaggistica.

google messages introduce una novità significativa per la gestione delle conversazioni: il cestino pubblicamente denominato. la funzione stabilisce una finestra di conservazione di 30 giorni prima della eliminazione definitiva, offrendo una possibilità di recupero e una maggiore sicurezza contro borracce accidentali. la novità sostituisce l'azione elimina con una funzione di spostamento nel cestino, impedendo eliminazioni immediate e irreversibili. le conversazioni selezionate, una volta eliminate, non scompaiono subito: vengono trasferite in un'area dedicata, dove restano per un periodo prestabilito e possono essere recuperate o rimosse definitivamente.