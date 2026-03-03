google maps per android aggiornamento icone con gradiente

Google Maps per Android ha ricevuto un aggiornamento che introduce una nuova icona a gradiente. La modifica riguarda le proporzioni del pin, che rimane riconoscibile, ma con un aspetto più moderno e stilizzato. L'aggiornamento interessa l'interfaccia visiva dell'app, offrendo un design più attuale e distintivo rispetto alle versioni precedenti.

un aggiornamento recente di google maps su android presenta un cambiamento visivo rilevante: compare una nuova icona a gradiente, ancora riconoscibile come pin, ma con proporzioni riviste e un look più moderno. il cerchio interno risulta maggiore, mentre l’anello esterno in alto è notevolmente più sottile. accanto a ciò, google elimina le diagonali che suddividono i colori Gemini e gradienti ispirati all’intelligenza artificiale. le modifiche hanno l’obiettivo di mantenere la riconoscibilità del logo pur offrendo una veste grafica aggiornata. l’aggiornamento è in fase di rollout e, coerentemente, può richiedere qualche tempo per essere pienamente visibile su tutti i dispositivi. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

