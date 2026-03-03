Google Foto | ecco perché migliaia di italiani lo stanno abbandonando per altri servizi c’entra la privacy

Molti italiani stanno lasciando Google Foto per passare ad altri servizi di archiviazione, principalmente a causa delle preoccupazioni sulla privacy. Google Foto e Google Drive sono stati per anni i principali strumenti di backup e gestione delle immagini per utenti Android, grazie alle funzioni di riconoscimento facciale e ricerca intelligente. Recentemente, però, si nota un calo nell’uso di queste piattaforme.

Per anni Google Foto e Google Drive sono stati i compagni digitali di milioni di utenti Android. Backup automatico, riconoscimento facciale, ricerca intelligente delle immagini: tutto funzionava, tutto sembrava perfetto. Eppure qualcosa si è incrinato. Oggi un numero crescente di persone sta voltando le spalle a Mountain View, non per capriccio tecnologico, ma per una ragione precisa: il controllo sui propri dati personali. Non si tratta di una rivolta improvvisa, ma di una presa di coscienza progressiva. Le foto delle vacanze, i video dei bambini, i documenti di lavoro: tutto questo materiale intimo finisce su server controllati da una big tech statunitense.