Good Boy | il risveglio di Anson Boon in una clip esclusiva del film di Jan Komasa

È stata diffusa una clip esclusiva del nuovo film di Jan Komasa, in cui sono protagonisti Anson Boon, Stephen Graham e Andrea Riseborough. La pellicola sarà nelle sale dal 6 marzo e la scena mostra i protagonisti in momenti chiave della narrazione. La clip permette di osservare alcune delle interpretazioni degli attori e l’atmosfera generale del film.

Anson Boon, Stephen Graham e Andrea Riseborough al centro della straniante pellicola di Jan Komasa nei cinema dal 6 marzo, ad anticiparla una clip esclusiva. Il cinema di Jan Komasa si rivela sempre più eccentrico e denso di simbologia film dopo film. ne è una prova l'ultima fatica, Good Boy, in arrivo nei cinema italiani il 6 marzo distribuito da Filmclub Distribuzione e Minerva Pictures. Inquietante fiaba dark che riflette sul valore della libertà e sui pericoli che ne derivano, come analizzato dalla nostra recensione di Good Boy, il film si concentra sui metodi adottati per rieducare lo scapestrato Tommy (Anson Boon), teppista diciannovenne dedito ad alcool, droga, violenza e festini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Good Boy: il risveglio di Anson Boon in una clip esclusiva del film di Jan Komasa Good Boy, la clip del film in esclusiva su TodayUna pellicola per “esplorare la sottile linea di demarcazione tra amore e tirannia, silenzio e violenza, il tutto intriso di un senso dell'umorismo... Il trailer di Good Boy, il thriller di Jan Komasa con un super castA metà tra il thriller e la dark comedy, nato da una domanda: “In un mondo affamato di attenzione, la libertà è ancora desiderabile se nessuno ti... Approfondimenti e contenuti su Good Boy Argomenti discussi: Good Boy: il risveglio di Anson Boon in una clip esclusiva del film di Jan Komasa. Good Boy: il risveglio di Anson Boon in una clip esclusiva del film di Jan KomasaAnson Boon, Stephen Graham e Andrea Riseborough al centro della straniante pellicola di Jan Komasa nei cinema dal 6 marzo, ad anticiparla una clip esclusiva. movieplayer.it Good Boy, il noir della generazione LanthimosTenete d’occhio la generazione Lanthimos. Tenete d’occhio la tribù del politicamente scorretto, del sasso in piccionaia, delle porte sfondate e dello choc emotivo. Cineasti ribelli che, impugnando sti ... marilyn.corriere.it