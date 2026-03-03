Il PGA Tour si sposta in Florida per l’Arnold Palmer Invitational, in programma da giovedì 5 a domenica 8 marzo a Orlando. Tutti i principali giocatori sono in campo per questa gara, che segue la conclusione del Cognizant Classic, vinto dal colombiano Nico Echavarria, alla sua terza vittoria sul tour maggiore. La competizione si svolgerà nel tradizionale torneo di metà marzo.

Chiuso il Cognizant Classic con la vittoria del colombiano Nico Echavarria (arrivato così alla sua 3a vittoria sul tour maggiore), il PGA Tour rimane in Florida, spostandosi ad Orlando, per l’Arnold Palmer Invitational, gara che si giocherà da giovedì 5 a domenica 8 marzo. Il torneo, che metterà in palio 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx Cup è il 3° Signature Event della stagione e vedrà la partecipazione di tutti i più importanti golfisti del circuito statunitense. A difendere il titolo sui fairway dell’Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge sarà Russell Henley, professionista americano che l’anno scorso vinse il suo 5° titolo portando a casa 4 milioni di dollari di prima moneta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Arnold Palmer Invitational al via. Tutti i big in campo questa settimana

2026 Arnold Palmer Invitational prop picks, predictions, free best bets: Golf model backing Matt FitzpatrickMike McClure's golf model has simulated the 2026 Arnold Palmer Invitational golf tournament 10,000 times and revealed its best prop bets ... cbssports.com

Arnold Palmer Invitational DFS picks 2026: Our expert makes a convincing case for Jordan SpiethOnly three players have gained more strokes ball-striking than Jordan Spieth at Bay Hill. And the other three are API champions ... golfdigest.com