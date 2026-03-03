‘Gloria-Il ritorno’ stasera 3 marzo su Rai 1 | le anticipazioni del tv movie con Sabrina Ferilli

Stasera, 3 marzo, va in onda su Rai 1 e su RaiPlay il tv movie intitolato 'Gloria-Il ritorno', con Sabrina Ferilli nel ruolo principale. La trasmissione fa parte della programmazione serale e si propone di raccontare una storia attraverso la recitazione dell’attrice. La messa in onda è prevista per la prima serata, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire la narrazione in diretta.

(Adnkronos) – Stasera, martedì 3 marzo, andrà in onda 'Gloria-Il ritorno', il tv movie con Sabrina Ferilli protagonista, in prima serata su Rai 1 e su RaiPlay. Nel cast anche Sergio Assisi (Alex), Emanuela Grimalda (Iole), Luca Angeletti (Sergio), Claudia Gerini (La Bella del Tufello), Pino Strabioli (Dottor Rummo), David Sebasti (Filippo), Martina Lampugnani (Emma). Dopo aver mentito sulla propria salute pur di tornare sotto i riflettori, Gloria Grandi (Sabrina Ferilli), attrice viziata sul viale del tramonto, è riuscita a ottenere l'effetto opposto.