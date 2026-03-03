La storia di Gloria Grandi giunge al suo epilogo: la performance di Sabrina Ferilli resta convincente, ma il film TV non riesce a essere brillante quanto la serie Avevamo lasciato Gloria e Sabrina Ferilli in una situazione tutt'altro che definita alla fine della miniserie diretta da Fausto Brizzi. Un pasticciaccio, quello della truffa della grave malattia, che chiedeva a gran voce una risoluzione e il suo ritorno. Siamo stati accontentati, perché l'ex diva sul viale del tramonto si prepara ancora una volta a tenerci compagnia, martedì 3 marzo su Rai 1 in prima serata, con un film TV tutto suo. Diretto da Giulio Manfredonia, il TV Movie imbocca un percorso decisamente più intimo e quotidiano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Gloria - Il ritorno, recensione: Sabrina Ferilli in un film TV meno ispirato della serie

Gloria - Il ritorno, il film con Sabrina Ferilli stasera in tv: trama e castDopo il successo della miniserie di due anni fa, oggi, martedì 3 marzo 2026 in prima serata su Rai 1, arriva "Gloria - Il ritorno", il tv movie che...

Gloria il ritorno, su Rai 1 il film con Sabrina Ferilli: trama, trailer e castDopo il successo della serie del 2024 su Rai 1, Sabrina Ferilli torna a vestire i panni della diva Gloria Grandi, una donna complicata e...

Aggiornamenti e notizie su Sabrina Ferilli

Temi più discussi: Gloria il ritorno, su Rai 1 il film con Sabrina Ferilli: trama, trailer e cast; Sabrina Ferilli, intervista: In Italia c'è troppa gelosia. Fare l'attrice? Bello e faticoso; Palinsesti Rai dal 2 al 8 marzo 2026: novità e ritorni! Da Step a Imma Tataranni; 6 titoli Netflix da vedere dal 23 febbraio al 1° marzo: torna Bridgerton 4 con la seconda parte.

Spavalda, ironica e autoironica, la Gloria di Sabrina Ferilli torna stasera: e ci dice addioDalla serie tv, al film: Sabrina Ferilli torna nel ruolo dell'amatissima (dal pubblico) diva decaduta in Gloria Il ritorno. Anticipazioni. style.corriere.it

Gloria - Il ritorno, Sabrina Ferilli torna nei panni della diva: anticipazioni, cosa vedremo, quante puntate sonoDopo il successo della serie, l’attrice riporta Gloria Grandi sul piccolo scherma con un film sequel trasmesso in prima serata su Rai 1: ecco i dettagli. libero.it

Sabrina Ferilli - facebook.com facebook