Gli studenti iraniani Increduli poi la festa | Morte di Khamenei? Passo verso la libertà

Gli studenti iraniani hanno reagito con incredulità alla notizia, controllando più volte le fonti, prima di passare a festeggiare, esprimendo così un mix di sorpresa e speranza. La notizia, riguardante la presunta morte di un alto leader, ha scatenato emozioni intense tra i giovani. La scena si è trasformata in una celebrazione improvvisata, tra lacrime e sorrisi, in un clima di grande fermento.

Quando è arrivata la notizia, la prima reazione è stata ’Non ci credo, fammi controllare’. Poi, la gioia e le lacrime. A cui è seguita la voglia di ritrovarsi e festeggiare. Sono questi i punti comuni del racconto degli studenti iraniani a Ravenna - una comunità informale che conta 150 iscritti su Telegram - del loro sabato sera. Non un sabato qualunque, ma il giorno in cui un’operazione guidata dalla Cia e portata a termine dall’intelligence israeliana, ha ucciso la Guida Suprema Ali Khamenei. E così circa 50 studenti iraniani si sono ritrovati in piazza San Francesco per festeggiare la morte del dittatore. Con la speranza - ora più viva che mai - che questo possa tradursi presto nella fine della Repubblica Islamica dopo 47 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli studenti iraniani. Increduli, poi la festa: "Morte di Khamenei? Passo verso la libertà" Iran, in Australia gli iraniani festeggiano la morte di KhameneiGli australiani iraniani hanno festeggiato domenica in Australia quando è emersa la notizia che il leader supremo iraniano, l’Ayatollah Ali Khamenei,... Così i video degli iraniani in festa per la morte di Ali Khamenei hanno superato il blocco di internetSono ormai da mesi ormai difficilissime le comunicazioni che permettono agli iraniani di comunicare con il resto del mondo, attraverso la rete ma... American Hostages in Iran: 781 Days Inside Evin Prison