Il 27 gennaio e il 10 febbraio, studenti della scuola Santa Filomena hanno partecipato alle celebrazioni dedicate alla Memoria e al Ricordo, giorni istituiti per ricordare le atrocità della Seconda Guerra mondiale e gli eventi successivi. Durante queste giornate, sono state svolte attività e cerimonie per mantenere vivo il ricordo delle sofferenze vissute durante quel periodo.

Il 27 gennaio e il 10 febbraio gli studenti della scuola Santa Filomena hanno celebrato i giorni della Memoria e del Ricordo, per non dimenticare quello che successe durante e dopo la Seconda Guerra mondiale. In quel gelido gennaio del ‘45 i sovietici entrarono nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau e liberarono gli ebrei sopravvissuti al terribile sterminio operato da Hitler, che aveva messo in atto il loro massacro. Due anni dopo, con il Trattato di Pace di Parigi, vennero ceduti alla Jugoslavia alcuni territori italiani e avvenne l’esodo giuliano-dalmata in seguito all’efferato crimine delle foibe, commesso dal generale Tito, che ha precipitato nelle cavità naturali, che raggiungono profondità molto elevate, migliaia di persone che si opponevano al regime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli orrori della guerra che scuotono memoria e cuore di ognuno di noi

