Gli Oasis parteciperanno a HELP 2 l’album di beneficenza di War Child Records

Gli Oasis saranno di nuovo insieme, e stavolta per una causa estremamente importante: i fratelli Gallagher hanno confermato la loro presenza in HELP(2), l’album di beneficenza di War Child Records a sostegno dei bambini colpiti dalle guerre. Insieme a loro, una parata di stelle, dai Pulp agli Arctic Monkeys, passando per Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Liam e Noel prenderanno parte all’iniziativa benefica attraverso un’esclusiva versione live di Acquiesce, incisa proprio durante il loro reunion tour dello scorso anno. Per i collezionisti, il brano, un B-Side, sarà una vera e propria rarità da scovare, non senza difticoltà. Sarà infatti un singolo stand-alone, incluso nell’edizione in vinile e una traccia nascosta nel doppio CD. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

