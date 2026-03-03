Ancora molte persone italiane si trovano bloccate nei paesi del Golfo e hanno rivolto richieste di assistenza al ministero degli Esteri. Il governo ha pianificato diverse operazioni di rimpatrio attraverso voli dedicati. Le operazioni sono state avviate per facilitare il ritorno di cittadini italiani che si trovano in difficoltà in quella regione.

In migliaia hanno chiesto aiuto al ministero degli Esteri, che ha organizzato diversi voli in partenza dall'Oman e dagli Emirati Arabi Uniti Nel pomeriggio è atteso a Milano il volo che riporterà in Italia i circa duecento studenti liceali che erano rimasti bloccati a Dubai, dopo l’inizio della guerra di Israele e Stati Uniti contro l’Iran. Lunedì sono rientrati a Roma con un volo charter altri 127 cittadini italiani, tra cui la moglie del ministro della Difesa Guido Crosetto, ma sono ancora parecchi gli italiani bloccati nei paesi del Golfo che hanno chiesto aiuto al ministero degli Esteri per poter tornare in Italia. Il ministero... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli italiani bloccati nei paesi del Golfo sono ancora parecchi

Guerra in Iran: quasi 20 mila gli italiani bloccati nei Paesi del Golfo, trasferiti dall’Oman i primi 127. Nella regione sono in totale 70mila i connazionaliDai 200 studenti minorenni italiani bloccati a Dubai, ai 573 connazionali a bordo della Msc Euribia ferma al porto della capitale degli Emirati.

Attacco all’Iran, oltre 58mila italiani bloccati nei Paesi del GolfoDopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran e la rappresaglia che ha interessato vari Paesi del Golfo, sale l’allerta sugli italiani presenti...

CJNG - IL CARTELLO PIÙ VIOLENTO DEL MONDO | 20 STATI IN FIAMME DOPO EL MENCHO

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gli italiani bloccati nei paesi del...

Temi più discussi: Istituita alla Farnesina Task Force Golfo per l’assistenza agli italiani bloccati nella regione; Italiani bloccati nel Golfo, task force per rimborsi e assistenza; Oltre 70mila italiani nel Golfo, quasi 20mila bloccati dopo l'escalation militare; Italiani bloccati a Dubai e nel Golfo, cosa rischiano e cosa aspettarsi.

Italiani bloccati nei Paesi del Golfo, task force per rimborsi e assistenza. Cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Italiani bloccati nei Paesi del Golfo, task force per rimborsi e assistenza. Cosa sapere ... tg24.sky.it

Italiani bloccati nel Golfo, allarme di Tajani per le truffe sui biglietti aerei: Ce ne sono molteIl ministro degli Esteri Tajani ha messo in guardia gli italiani rimasti bloccati nel Golfo per la guerra in Iran sulle truffe sui biglietti aerei. virgilio.it

#iran, quanti missili balistici possiede e per quanti giorni può attaccare i Paesi del Golfo: il nodo dei sistemi di difesa x.com

Meloni sulla crisi nel Golfo: "Il conflitto mi preoccupa, gli Usa non hanno coinvolto l’Europa" - facebook.com facebook