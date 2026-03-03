Gli italiani bloccati in Medio Oriente l’angoscia dei 563 sulla nave da crociera a Dubai | Nessuna data di ritorno Alle Maldive aspettano aiuto in 3.000

Gli italiani bloccati in Medio Oriente e alle Maldive attendono notizie sui loro rientri, mentre la Farnesina coordina i voli straordinari. A Dubai, 563 persone a bordo di una nave da crociera segnalano l’assenza di una data certa per tornare in Italia, mentre in Maldive circa 3.000 italiani sono in attesa di aiuto. Alcuni italiani stanno già rientrando grazie ai voli organizzati dal governo.

Mentre la Farnesina lavora per organizzare i rientri, i primi italiani bloccati in Medio Oriente nelle scorse ore stanno tornando a casa grazie ai voli straordinari predisposti dal ministero degli Esteri. Tra questi anche un gruppo di studenti, alcuni minorenni, attesi all’aeroporto di Milano Malpensa. Secondo le stime della Farnesina, sono circa 70mila i connazionali presenti nella regione del Golfo. E ben 563 sono a bordo della Msc Euribia, ferma da tre notti al porto di Dubai, cioè da quando sono scattate le operazioni militari nel Golfo con gli attacchi iraniani. Sulla Msc Euribia a Dubai. La terza notte è trascorsa senza le esplosioni udite nei giorni precedenti, ma l’incertezza resta alta: nessuno ha ancora ricevuto indicazioni precise sulla data di rientro. 🔗 Leggi su Open.online

Guerra in Medio Oriente, italiani bloccati tra Dubai e Oman: oggi e domani voli speciali per il rientro in ItaliaIl ministero degli Esteri sta cercando di organizzare dei voli charter verso l'Italia mentre sono in partenza, alle 14, da Abu Dhabi, i circa 200 studenti italiani che partecipavano a un corso a Dubai ... tg.la7.it

Italiani bloccati in Medio Oriente, Baccini: Al lavoro con l’Unità di Crisi della FarnesinaDa Doha e Dubai continuano ad arrivare segnalazioni di difficoltà per voli e trasferimenti ... ilfaroonline.it

