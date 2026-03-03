Gli incontri per le famiglie da STEP FuturAbility District | il programma di marzo

Da STEP FuturAbility District, spazio dedicato al futuro, arrivano i ‘Sunday@STEP’, incontri domenicali gratuiti rivolti a ragazze e ragazzi tra gli 8 e i 16 anni. Questi eventi si svolgono durante il mese di marzo e sono pensati per offrire un momento di confronto e scoperta. L’iniziativa coinvolge giovani interessati a conoscere temi legati al futuro e alla tecnologia.