Gli Aristomanfani al teatro Politeama
Al teatro Politeama pratese va in scena la compagnia teatrale "Aristomanfani" (nella foto) a favore della sezione pratese dell’Associazione italiana dislessia (Aid). Domenica 15 marzo alle 16.30 si alza il sipario su "Il pataracchio", commedia brillante in due atti scritta e diretta da Aldo Toccafondi, una storia ambientata tra Borgonuovo e Narnali. In scena Maurizio Rigotti, Annamaria Meola, Silvia De Marni, Stefano Lazazzara, Marco Toccafondi, Antonella Vignali, Aldo Toccafondi, Sergio Paolini, Ambra Pieri, Allegra Pieri. Supporto tecnico: Edoardo Rigotti; scenografie: Sergio Paolini; trucco: Beauty Style; parrucco: New Line; fotografia: Studio Bolognini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
