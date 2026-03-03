Gli alleati dell’Iran mollano il regime islamista | si limitano a condannare l’omicidio di Khamenei

Gli alleati dell’Iran hanno espresso solo condanna per l’omicidio di Khamenei, senza adottare ulteriori posizioni o azioni. Dopo l’operazione militare congiunta di Israele e Stati Uniti in Iran, i governi di questi Paesi si sono limitati a un comunicato ufficiale, senza fare dichiarazioni più forti o annunci di interventi. La vicenda si conclude con il rifiuto di coinvolgimenti più approfonditi da parte degli alleati dell’Iran.

Dopo l’operazione militare congiunta di Israele e Usa in Iran, i Paesi alleati dell’Iran si sono limitati a condannare l’accaduto. Ma l’hanno fatto senza intromettersi più di tanto nel conflitto in corso, visto che sono piuttosto indeboliti. Hamas si è limitato a scrivere una nota di cordoglio per la dittatura islamica di Teheran: «Condanniamo con la massima fermezza l’aggressioneisraelo-americana contro la Repubblica Islamica dell’Iran, che costituisce un attacco diretto all’intera regione e un attentato alla sua sicurezza, stabilità e sovranità. Invitiamo le nazioni arabe e islamiche a unirsi per contrastare questa aggressione e i suoi obiettivi, che mirano a ridisegnare la regione secondo le aspirazioni dell’occupazione di stabilire una ‘Grande Israele’ a spese delle terre arabe e islamiche e degli interessi dei loro popoli». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

