gli album da ascoltare

Tra le uscite musicali più interessanti ci sono l’album “The Mountain” dei Gorillaz e “Blame the Clown” dei Twisted Teens. La stampa ha pubblicato recensioni che analizzano i suoni, le atmosfere e le caratteristiche di ciascun disco. Entrambi i lavori sono stati molto commentati, suscitando reazioni diverse tra critici e ascoltatori. Le pubblicazioni specializzate si sono soffermate sui dettagli delle produzioni e sulle influenze musicali presenti.

Sono tornati i “giorni da incubo”? Con l’apertura narrata dall’attore Dennis Hopper, il nono album dei Gorillaz richiama Fire coming out of the monkey’s head, brano iniziale del disco del 2005 Demon days. I cinici, dopo i concerti organizzati per i 25 anni del progetto, potrebbero parlare di fiato corto. Ma il nono lavoro della band virtuale di Damon Albarn, The mountain, guarda avanti. Ispirato dalla morte del padre di Albarn, artista amante dell’arte indiana e di Ravi Shankar, il disco intreccia lutto e spiritualità: il sitar di Anoushka Shankar, figlia di Ravi, è il filo conduttore. Albarn ha disperso le ceneri a Varanasi; il fumettista Jamie Hewlett, l’altro creatore dei Gorillaz, ha perso il padre poco dopo. 🔗 Leggi su Internazionale.it

