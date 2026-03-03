giustizia assotutela al fianco degli aspiranti avvocati di milano | su esame non si torna indietro tutelare professione
Assotutela si schiera a fianco degli aspiranti avvocati di Milano, affermando che l’esame di abilitazione forense non subirà modifiche o ripensamenti. L’associazione intende sostenere le richieste di praticanti e futuri avvocati, che manifestano preoccupazione e vogliono avere chiare le modalità di svolgimento dell’esame previsto per il 2026-2027. La posizione è quella di tutelare la professione senza alterazioni del percorso previsto.
