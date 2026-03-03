Giudice Sportivo | stangata Roma per i Cori contro Spalletti

Il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare la Roma a causa dei cori rivolti a Spalletti durante il match dell’Olimpico alla ventisettesima giornata. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo aver valutato quanto accaduto durante l’incontro. La società giallorossa riceve una penalizzazione, mentre i cori sono stati oggetto di attenzione nelle verifiche ufficiali.

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato la sanzione a carico della Roma in seguito agli eventi dell’ Olimpico durante il big match della 27.a giornata contro la Juventus. Il dispositivo parla chiaro: ammenda di 6.000 euro per la società capitolina a causa dei cori offensivi indirizzati a Luciano Spalletti e per il lancio di un fumogeno nel recinto di gioco al 40° del primo tempo. La sanzione, pur confermata, ha goduto dell’attenuante ex art. 29 del CGS, che ha evitato provvedimenti più drastici ai danni del club giallorosso in un momento cruciale per la gestione dell’ordine pubblico sportivo. La tensione è esplosa al 57° minuto della ripresa, innescata dalle vibranti proteste del tecnico toscano per un intervento falloso reiterato di Rensch ai danni del talento bianconero Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

