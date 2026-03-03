Gira per Foggia con una grossa valigia e attira l'attenzione della Finanza | c'erano 21 kg di sigarette denunciato

Un uomo in giro per Foggia con una valigia pesante è stato intercettato dalla Guardia di Finanza. Durante i controlli, sono stati trovati 21 chili di sigarette di contrabbando. L’uomo è stato denunciato per aver tentato di introdurre nel mercato prodotti senza autorizzazione. Nessun altro dettaglio sul suo comportamento o identità è stato reso noto.

Il finto "turista" che girava per la città di Foggia con una pesante valigia carica di sigarette di contrabbando è stato denunciato dalla Finanza. Nel bagaglio non aveva vestiti ma stecche prive dei contrassegni previsti dalla legge. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Trasportava 21 kg di sigarette di contrabbando in valigia: fermato e denunciato foggiano “Prima dell’omicidio c’erano luci accese e un’auto”: il mistero della casa disabitata della nonna di Chiara PoggiC'erano le luci accese nella casa disabitata della nonna di Chiara Poggi a Gropello Cairoli, a pochi chilometri da Garlasco, la notte prima... Altri aggiornamenti su Gira per Foggia con una grossa valigia... Discussioni sull' argomento Mi hanno rotto l'auto per rubare due pacchi di tortine destinate al progetto bar per studenti disabili - FoggiaToday; Foggia Calcio, Pazienza: Brosco capitano, domani dovremo essere umili e combattivi; Sanremo 2026, Levante chi è: in gara con il brano ‘Sei tu’; Sanremo 2026, Brunori Sas chi è: la cover con Maria Antonietta e Colombre. Entra in un museo di Ravenna, gira a sinistra, e trovi un uomo che dorme. Non dorme. È morto da cinque secoli. Ma le labbra di marmo sono levigate in un punto solo, e capisci subito perché. Si chiama Guidarello Guidarelli. Condottiero rinascimentale, nato a - facebook.com facebook Ventola: “Dimarco giocatore incredibile, puoi schierarlo ovunque. Inter Quando gira bene, è l’unica che domina in A” x.com