Giovanili Solo un pari a Crotone per la Primavera

La partita tra Crotone e Ascoli termina con un pareggio a uno. La gara si svolge allo stadio di Crotone e vede i padroni di casa schierare in campo Grimaldi, D’Oppido, Valenza, Gonnella, Adamo, Pierangeli, Goure, Troiano e Casile, quest’ultimo entrato al 45’ del secondo tempo. Per l’Ascoli scendono in campo i giocatori che completano la formazione.

crotone 1 ascoli 1 CROTONE: Grimaldi, D'Oppido, Valenza (dal 40' s.t. Cortese), Gonnella, Adamo, Pierangeli, Goure, Troiano, Casile (dal 45' s.t. Sugamiele), Terrasi (75' Sinopoli), Cosentino (dal 45' s.t. Monti). Panchina: Brasacchio, Elia, Cuccaco, Crimi, Callara. All. Corrado: Rosa, Rama, Di Salvatore (dal 31' s.t. Di Pierdomenico), Russo, Di Teodoro, Zagari, Bruni (dal 15' s.t. D'Agostino), Casillo, Picca (dal 31' s.t. Ciafardini), Vischia (dal 13' s.t. De Witt), Finotti. Panchina: R. Dente, G. Dente, Mbaye, Angelino, Tassotti. All. Corsi Arbitro: Rossiello di Molfetta Marcatori: al 15' p.t. Casillo (A), al 30' p.t. Goure (C) Note – Ammoniti Casillo, Zagari perl'Ascoli.