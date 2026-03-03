Giovani in Comune | partecipazione cittadinanza attiva e idee per il futuro di Cortona

È stato avviato il progetto “Giovani in Comune” dal Comune di Cortona, con lo scopo di coinvolgere i giovani nelle attività istituzionali e nei processi democratici locali. L’iniziativa mira a creare un collegamento diretto tra studenti, amministratori e la comunità scolastica, promuovendo un confronto sulle questioni che riguardano il futuro della città. L’obiettivo è stimolare la partecipazione e rafforzare il senso di cittadinanza attiva tra i giovani.

È partito il progetto "Giovani in Comune", l'iniziativa promossa dal Comune di Cortona con l'obiettivo di avvicinare le giovani generazioni alla vita istituzionale e ai processi democratici locali, favorendo il dialogo tra studenti, amministratori e comunità scolastica. Il percorso, articolato in.