Giornata della donna 2026 oltre un mese di iniziative culturali in città

In vista della Giornata internazionale della donna del 8 marzo 2026, il Comune di Modena organizza un calendario di eventi che durerà oltre un mese. Le iniziative coinvolgono diverse aree, tra cui cultura e sport, con l’obiettivo di celebrare il ruolo delle donne nella società, evidenziando le conquiste e i contributi femminili. La proposta include incontri, mostre e attività pubbliche aperte alla cittadinanza.

Non solo teatro, il programma di domenica 8 marzo si articola in numerosi altri momenti che coinvolgono la cittadinanza. A partire da "Donne in corsa", l'evento podistico tutto al femminile ideato e organizzato da Uisp e giunto alla dodicesima edizione. La storica camminata di tre chilometri quest'anno si arricchisce di una gara competitiva: la partenza delle agoniste è prevista alle 9 da Piazza Roma, la camminata popolare alle 10.15 e le premiazioni alle 12.30.