Il primo voto alle donne in Italia risale a 80 anni fa e rappresenta un momento importante nella storia del paese. Un politico ha commentato questa ricorrenza, affermando che le donne non hanno bisogno di quote rosa. La dichiarazione è stata fatta durante un evento dedicato alla celebrazione di questo anniversario. La polemica si inserisce nel dibattito politico attuale sulle politiche di rappresentanza di genere.

"Noi siamo qui per celebrare uno dei momenti fondativi dell'Italia di oggi, e di quello che siamo. In fondo, come nazione, e cioè gli 80 anni dal primo voto alle donne. Lo facciamo a pochi giorni dall'anniversario di una data che prima ancora del 2 giugno ha segnato la svolta, e cioè il 10 marzo 1946, il giorno in cui si sono svolte le prime elezioni amministrative in Italia con la partecipazione di uomini e donne, quindi con il suffragio universale". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo all'evento '1946-2026 Voto alle donne. La democrazia compie ottant'anni' in corso al Foro Italico a Roma. "Grazie a quella giornata - ha ricordato la premier - sei donne al tempo hanno potuto indossare per la prima volta quella stessa fascia tricolore e oggi si vedono qui rappresentate da tante altre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, stoccata alla sinistra: "Le donne non hanno bisogno di quote rosa"

Milano-Cortina, stoccata stratosferica alla sinistra: "Non è la Meloni"Allo stadio di San Siro dopo le esibizioni delle star internazionali e italiane sfilano gli atleti, i protagonisti delle Olimpiadi di Milano Cortina.

Leggi anche: Scontri a Torino, Giorgia Meloni mette all'angolo le toghe. Imbarazzo a sinistra

Altri aggiornamenti su Giorgia Meloni

Temi più discussi: La Giornata Parlamentare. Meloni su guerra in Iran e crisi del diritto internazionale. Stoccata sul referendum; Sanremo 2026, Giorgia Meloni smentisce la presenza all'Ariston citando il Fantasanremo: Notizie inventate; Molinari: Conte vero e più formidabile avversario di Meloni; Giorgia Meloni chiude il caso Sanremo: Non vado all’Ariston. Il FantaSanremo è un gioco, le notizie restino nel mondo reale.

Carlo Conti: Giorgia Meloni a Sanremo 2026? Se paga biglietto/ Stoccata in conferenza stampa, lei replicaLe dichiarazioni di Carlo Conti durante la prima conferenza stampa di Sanremo 2026: dalla stoccata a Giorgia Meloni alla polemica per Andrea Pucci ... ilsussidiario.net

Meloni: Giusto richiamo Mattarella, riforma giustizia di buonsenso ma c'è chi vuole lotta fangoDa Sergio Mattarella parole giuste e doverose, anche perché è molto importante che questa campagna referendaria rimanga sul merito, senza trascinarla in una lotta nel fango. adnkronos.com

Giorgia Meloni ha detto «no, grazie» all’offerta di Emmanuel Macron di posizionare anche l’Italia sotto l’ombrello nucleare francese. Con il suo discorso dalla base sottomarina di Ile Longue, in Bretagna, il presidente francese ha ufficialmente ridefinito la dottri - facebook.com facebook

Gli artificieri sono intervenuti dopo l'allarme bomba scattato in via della Scrofa, nell'edificio che ospita il partito di Giorgia Meloni e il Secolo d'Italia #EuropeNews x.com