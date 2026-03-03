Giochi Paralimpici di Milano Cortina | la Fiamma Paralimpica farà tappa a Padova

I Giochi Paralimpici di Milano Cortina si avvicinano e prenderanno il via il 6 marzo. La Fiamma Paralimpica, simbolo di solidarietà e inclusione, farà tappa a Padova il 5 marzo, prima di proseguire il suo percorso verso i Giochi Invernali. La cerimonia nel capoluogo veneto rappresenta una delle fermate del viaggio ufficiale della Fiamma.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Non meno importanti dei Giochi Olimpci sono quelli Paralimpici che inizieranno il prossimo 6 marzo. ll Viaggio della Fiamma Paralimpica per i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 farà tappa a Padova il 5 marzo. Il Viaggio parte il 24 febbraio, subito dopo la Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici, e si conclude il 6 marzo, giorno della Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici. Nei prossimi giorni il Comitato Paralimpico fornirà maggiori dettagli sull’appuntamento che ogni appassionato di sport non può perdere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Giochi Paralimpici di Milano Cortina: la torcia ripassa per Padova il prossimo 5 marzoAd annunciarlo è l’assessore allo sport Diego Bonavina: «La città ancora una volta è pronta ad accogliere il simbolo dei valori olimpici e...

Tutti gli aggiornamenti su Giochi Paralimpici di

Temi più discussi: Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: Come acquistare pacchetti di biglietti per famiglie e gruppi | Promozione; Tutto sui Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026; Paralimpiadi invernali 2026, oggi a Milano arriva la fiamma: quando iniziano e cosa sapere; Partito il countdown verso i Giochi Invernali Paralimpici di Milano Cortina.

Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: programma completo, gare in città e come viverle da milaneseParalimpiadi Milano-Cortina 2026: programma completo dal 6 al 15 marzo, gare in città, fan zone, biglietti e come arrivare. La guida definitiva per seguire i Giochi da Milano. Non me lo aspettavo. O m ... milanolife.it

Paralimpiadi Invernali 2026, quando iniziano? Date, sedi e tutte le informazioni sui Giochi di Milano CortinaLe Paralimpiadi Invernali 2026 rappresentano uno degli eventi sportivi più attesi del prossimo biennio. Le date ufficiali da segnare in agenda sono dal 6 ... funweek.it

Lunedì 2 marzo la Fiamma dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ha fatto tappa a Trieste. - facebook.com facebook

-2 giorni all’apertura dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, di cui TIM è Official Telecommunications Partner. Scopriamo le presenze di cittadini italiani e stranieri in alcune città italiane mentre ci avviciniamo all’apertura delle Paralimpiadi invern x.com