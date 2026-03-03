Gianluca Grignani avrebbe scritto Destinazione Paradiso per Laura Pausini | il gossip di Diva e Donna su un presunto flirt tra i due diversi anni fa

Gianluca Grignani è stato al centro di un gossip secondo cui avrebbe scritto la canzone “Destinazione Paradiso” per Laura Pausini. La notizia circola da alcuni anni e riguarda un presunto flirt tra i due artisti. Recentemente, durante un evento, Carlo Conti ha consegnato un mazzo di fiori a Grignani sul palco del teatro Ariston, lasciando aperta la domanda se nel mazzo ci fosse anche il numero di Pausini.

Chissà se nel mazzo di fiori consegnato da Carlo Conti sul palco del teatro Ariston a Gianluca Grignani avrà trovato il numero di Laura Pausini. Una richiesta improvvisa, non prevista dal copione. Pronunciata con polemica ma anche con quel tono di voce ancora ferita. Un numero che secondo la diretta interessa (Laura), Gianluca possiede già. E lo ha detto chiaramente: “Il mio numero ce l’ha, non è mai cambiato. Se vuole chiamarmi, io sono qui”. Tutta solo colpa di dissapori nati tra i due la scorsa estate dopo che Laura aveva inciso la cover di ‘La mia storia tra le dita’ di Grignani, senza, secondo il cantautore, aver sottolineato con dovere chi fosse l’autore del brano e poi per aver modificato il testo, alterandone il significato originale (sempre secondo Grignani, sia chiaro!). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

