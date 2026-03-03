Giallo su cinque decessi in ambulanza | indagato l' autista

Cinque anziani sono morti in circostanze sospette mentre erano a bordo di ambulanze, durante o subito dopo il trasporto. Le autorità hanno aperto un'indagine e hanno iscritto nel registro degli indagati l'autista coinvolto. Le persone decedute avevano età avanzata e si trovavano in condizioni di salute delicate. Le indagini continuano per chiarire le cause di questi decessi.

Cinque morti sospette, anziani deceduti a bordo di ambulanze durante o subito dopo il trasporto in ospedale e il dubbio che dietro ci sia la stessa mano: quella di un autista 27enne della croce rossa di Forlimpopoli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Giallo su cinque decessi in ambulanza: indagato l'autista Il giallo degli anziani morti in ambulanza a Forlì: indagato un operatore della Croce Rossa. Cinque decessi con lui a bordoUn operatore della Croce Rossa di 27 anni è finito nel registro degli indagati della Procura di Forlì con l'accusa di omicidio plurimo. Forlì, cinque morti in ambulanza nel giro di pochi mesi: indagato un autistaUn operatore della Croce Rossa di 27 anni, autista dei mezzi di soccorso, è indagato dalla procura di Forlì per la morte di cinque anziani avvenute...