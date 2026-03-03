Giallo Ederson | salta anche la Lazio De Ketelaere e Raspadori vedono il recupero

Ederson, De Ketelaere e Raspadori non saranno disponibili per la partita contro la Lazio, salvo imprevisti dell’ultimo minuto. Questa decisione, al momento, esclude i tre giocatori dalla lista dei convocati di Raffaele Palladino. La formazione si presenta senza queste assenze, mentre i recuperi tra i giocatori coinvolti sono ancora in corso. La sfida si avvicina e le scelte di formazione risultano influenzate da queste assenze.

Il brasiliano non ha lavorato in campo nella seduta di lunedì a causa di un affaticamento di cui soffrirebbe da ormai una settimana. I due attaccanti superano la fase delle terapie Ederson, De Ketelaere, Raspadori. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, saranno loro gli assenti nella lista dei convocati di Raffaele Palladino per la partita contro la Lazio. Tre indisponibilità pesanti con cui il tecnico sta facendo i conti e che nella trasferta sul campo del Sassuolo di domenica si sono fatte sentire. Non un caso che lo stesso tecnico nerazzurro abbia toccato due tasti come l'insistenza ad attaccare centralmente e la velocità troppo bassa della palla, problemi manifestati soprattutto nel primo tempo.