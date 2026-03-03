Giallo CR7 | Ronaldo resta a Riad il Jet atterra a Madrid senza di lui

Cristiano Ronaldo rimane a Riad, mentre il suo jet privato atterra a Madrid senza di lui. Dopo alcune ore di incertezza, si conferma che il giocatore non ha lasciato l’Arabia Saudita e continua a essere parte della rosa dell’Al-Nassr. La situazione si è sgonfiata rapidamente, e Ronaldo non ha partecipato a eventuali spostamenti o trasferimenti recenti.

Smentita la fuga dall'Arabia: Cristiano si allena regolarmente con l'Al-Nassr dopo l'attacco all'ambasciata USA. Il caso CR7 si sgonfia nel giro di poche ore: Cristiano Ronaldo non ha abbandonato l’Arabia Saudita e resta il perno centrale dell’Al-Nassr nonostante l’escalation bellica nella regione. Le indiscrezioni filtrate da Madrid in mattinata, che ipotizzavano una fuga immediata del fuoriclasse portoghese in seguito all’attacco iraniano contro l’ambasciata statunitense a Riad, sono state smentite dai fatti. Il cinque volte Pallone d’Oro si è presentato regolarmente al centro sportivo del club saudita per la sessione di allenamento del martedì pomeriggio, confermando la propria permanenza operativa nel Regno e spegnendo i rumors su una presunta risoluzione contrattuale d’urgenza. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

