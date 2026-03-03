Gaza il valico di Rafah resta chiuso Emergency | Prezzi del cibo già triplicati ospedali a rischio blackout

Il valico di Rafah a Gaza rimane chiuso, lasciando la popolazione isolata e senza accesso ai servizi essenziali. Le autorità di emergenza segnalano che i prezzi dei generi alimentari sono già triplicati e che gli ospedali si trovano a rischio blackout a causa della mancanza di forniture. Da quando è iniziato l’attacco congiunto tra Stati Uniti, Israele e Iran, tutti i valichi di frontiera sono stati chiusi.

Dal giorno dell'attacco congiunto Usa-Israele all'Iran, con il lancio di missili in risposta, i valichi di frontiera sono tutti chiusi. Compreso quello di Rafah, al confine tra Egitto e Striscia di Gaza. Questo fa precipitare la situazione già estremamente precaria della popolazione palestinese, la cui sopravvivenza dipende in larga parte dagli aiuti esterni, e ferma le evacuazioni sanitarie. "Dalla chiusura dei valichi c'è stata una corsa della popolazione a comprare i generi alimentari presenti sul mercato, perché non c'è cognizione di quanto possa durare questa chiusura e di quando Israele concederà nuovamente il passaggio delle merci" racconta Riccardo Sartori, infermiere di Emergency a Gaza, da Deir al-Balah.