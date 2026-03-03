Gary Antuanne Russell conferma la vittoria contro Andy Hiraoka

Il detentore della cintura WBA dei pesi welter jr ha difeso con successo il titolo contro Andy Hiraoka in un incontro molto seguito. La sfida si è svolta nella categoria dei 140 libbre e ha attirato l’attenzione degli appassionati. La vittoria è stata confermata ufficialmente, chiudendo così una contesa che ha generato molte discussioni tra gli spettatori.

Nella cornice della categoria welter jr, 140 libbre, il detentore della cintura WBA ha difeso il titolo dopo una contesa che ha diviso l'opinione pubblica: il verdetto è stato assegnato al campione tramite decisione unanime, mentre una parte del pubblico riteneva che l'avversario avesse fornito una prestazione da ricordare. L'incontro ha posto l'accento su tempismo, potenza di colpi e resistenza, offrendo elementi concreti su chi meriti di rimanere in vetta a questa divisione. Il ring ha visto il campione mantenere la cintura dopo dodici round difficili, con l'esito confermato da tutti i giudici. L'avversario ha sferrato colpi più pesanti e puliti in più occasioni, costringendo l'attuale campione a richiudersi in clinch o a spostarsi per gestire gli scambi.