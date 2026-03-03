garlasco secondo sempio anche stasi fu vittima di una gogna mediatica

In una dichiarazione recente, un avvocato ha affermato che anche un ex ufficiale di polizia è stato vittima di una forte esposizione mediatica. Un giornalista ha commentato che in Italia si è considerati innocenti fino a prova contraria, sottolineando il principio giuridico fondamentale. La vicenda ha suscitato discussioni sulla percezione pubblica e sul trattamento mediatico di alcuni protagonisti.

Sempio, ospite da Porro a Quarta Repubblica, parla del rapporto con Alberto Stasi, della gogna mediatica e del referendum Dice bene Nicola Porro, quando afferma che in Italia, per legge, si è innocenti fino a prova contraria. È una cosa che spesso (troppo spesso) si dimentica. E dice bene quando specifica che in Italia è raro anche «trovare un innocente (fino a prova contraria) che discute le sue tesi davanti a una telecamera». Eppure, Andrea Sempio, unico indagato per concorso in omicidio nel caso di Garlasco, è stato ospite a Quarta Repubblica il 2 marzo, e ha avuto modo di parlare del suo rapporto con Alberto Stasi. Intervistato da Porro, il 37enne ha ribadito di non conoscerlo e di non averci mai parlato. 🔗 Leggi su Panorama.it

