Gara2 dei playoff scudetto femminili | Conegliano Milano Scandicci e Novara per chiudere i conti

Nella gara due dei quarti di finale dei playoff scudetto femminili, Conegliano, Milano, Scandicci e Novara si sfidano per chiudere i conti. Le partite si giocano in queste ore, con le squadre che cercano di avanzare nella competizione e assicurarsi la semifinale. I risultati di oggi definiranno le formazioni che passeranno il turno e proseguiranno la corsa verso il titolo.

La gara2 dei quarti di finale di Serie A1 è il primo snodo focale della stagione, il primo momento in cui alcune delle grandi protagoniste del campionato si troveranno fuori dai giochi: con la formula al meglio delle tre partite e dopo che in gara1 hanno vinto tutte le squadre di casa, le formazioni impegnate in trasferta hanno ora un’occasione chiarissima per chiudere i conti e volare in semifinale senza passare dalla “bella”. Servirà un colpo esterno, impresa mai semplice, ma i numeri dell’andata raccontano serie meno scontate di quanto dica il seeding della regular season. Si comincia mercoledì 4 marzo alle 20.00 al Pala Gianni Asti con Reale Mutua Fenera Chieri–Igor Gorgonzola Novara. 🔗 Leggi su Oasport.it

Playoff Scudetto: Conegliano, Scandicci, Milano e Novara in corsa per la semifinaleIl fattore campo ha pesato nella Gara 1 dei quarti di finale del Playoff Scudetto della Serie A1 Tigotà, con le squadre ospitanti capaci di prendere...

