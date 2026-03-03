Galliani | Come nascono i giorni del Condor? Nascono da un mio pensiero

Adriano Galliani, ex dirigente di Milan e Monza, ha spiegato come sono stati creati i 'Giorni del Condor'. Durante un intervento, ha dichiarato che questa iniziativa è nata da un suo pensiero personale. Non sono state fornite altre informazioni sui passaggi o sulle modalità di sviluppo dell'idea. La spiegazione si limita a questa dichiarazione diretta dell'ex dirigente.

Ecco il racconto ripreso da Instagram: "Come nascono i giorni del Condor? Nascono da un mio pensiero, cioè che il valore dei calciatori è molto forte all'inizio del mercato e scende durante il mercato. Quindi ho sempre pensato che fosse una buona cosa vendere, quando devi vendere, all'inizio del mercato e comprare negli ultimi giorni del mercato". Il 24 marzo 1986 Adriano Galliani diventa amministratore delegato del Milan, in seguito all'acquisto della società da parte di Silvio Berlusconi. Insieme, in 31 anni vinceranno 29 trofei con i rossoneri, prima di lasciare al momento della vendita del club, il 13 aprile 2017.