Galaxy s26 ultra schermo meno luminoso secondo i test

I test sul nuovo Galaxy S26 Ultra evidenziano che lo schermo risulta meno luminoso rispetto ad altri modelli. L’analisi si concentra sul Privacy Display integrato e sul suo possibile effetto sulla luminosità massima dello schermo. Non sono state fornite altre informazioni sui risultati o sui dettagli tecnici specifici. La questione riguarda esclusivamente le caratteristiche tecniche dello schermo del dispositivo.

l’analisi del nuovo galaxy s26 ultra si concentra sul Privacy Display integrato e sul possibile impatto sulla luminosità massima dello schermo. vengono esaminate prove di laboratorio, le considerazioni pratiche per l’uso quotidiano e le opinioni degli esperti sul compromesso tra privacy e visibilità. privacy display del galaxy s26 ultra: stato della luminosità e implicazioni. un test di laboratorio segnala una diminuzione della luminosità di picco nel galaxy s26 ultra rispetto al modello precedente s25 ultra. la luminosità massima rilevata scende da 1.860 nit a 1.806 nit. anche disattivando il Privacy Display, l’s26 ultra appare meno luminoso del s25 ultra, indicando un calo generale della brillantezza. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Schermo privacy galaxy s26 ultra: la scienza dietro la protezione dello schermolo sviluppo del galaxy s26 ultra potrebbe introdurre una funzione denominata Privacy Display, pensata per proteggere la riservatezza visiva durante...

Samsung galaxy s26 lancio in diretta: specifiche s26 s26 plus s26 ultra prezzo data di uscita e galaxy buds 4 cosa aspettarsiun’anticipazione mirata e professionale sull’evento di rivelazione della nuova gamma galaxy, confermato ufficialmente per oggi.

Galaxy S26 Ultra privacy display criticato per eccessivi riflessi sullo schermoGalaxy S26 Ultra, perché il nuovo Privacy Display divide gli utenti Il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra introduce il Privacy Display, tecnologia pensata ... assodigitale.it

Galaxy S26 Ultra e il suo schermo che protegge da occhi indiscretiBarcellona, 2 mar. (askanews) – Uno schermo che si oscura lateralmente e lascia visibili i contenuti solo a chi guarda frontalmente. Sul Galaxy S26 Ultra la privacy passa dal display, con una funzione ... askanews.it

