L’azienda ha presentato il nuovo Galaxy S26 Ultra con il suo Privacy Display, un sistema che riduce l’angolo di visione dello schermo per tutelare la privacy dell’utente. Questa funzione influisce sulla qualità dell’immagine, limitando la visualizzazione ai soli occhi frontali. La novità è stata annunciata come parte delle caratteristiche del modello, senza ulteriori dettagli sul funzionamento.

il display integra due tipologie di subpixel: pixel stretti, visibili principalmente frontalmente, e pixel larghi, che mantengono angoli di visualizzazione normali anche lateralmente. in condizioni standard, entrambe le categorie restano attive; attivando Privacy Display, i pixel larghi vengono disattivati, lasciando attivi solo i pixel stretti e limitando la visione al fronte. questa architettura implica che, anche senza abilitare la funzione, l’angolazione di visione dei subpixel stretti restringe la fedeltà cromatica e di dettaglio. osservando frontalmente, l’immagine appare consistente, ma di lato emergono differenze tra le componenti dei pixel e la percezione dei colori. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Galaxy s26 ultra privacy display potrebbe compromettere la qualità dell’immagine

Privacy display del galaxy s26 ultra potrebbe ispirare altri marchisi avvicina l’aggiornamento della linea samsung e le indiscrezioni sulla tecnologia di protezione dello schermo si rincorrono.

Galaxy s26 ultra privacy display contro pellicola protettiva: quale offre più privacyil galaxy s26 ultra introduce una funzione di privacy display a livello hardware, pensata per modulare la dispersione della luce sui pixel e limitare...

Galaxy S26 Ultra Privacy Display Feature First LOOK!

Una raccolta di contenuti su Galaxy s26 ultra privacy display...

Temi più discussi: Il nuovo Samsung Galaxy S26: più IA e un display innovativo che protegge da chi spia; Galaxy S26 Ultra Privacy Display, primi test indipendenti: risultati impressionanti; Galaxy S26, Samsung punta sulla privacy e spinge l’Ai fuori dalla nuvola; Il privacy display del Galaxy S26 Ultra dimostra che sugli smartphone si può ancora innovare. Come funziona.

Galaxy S26 Ultra è qui! Dimentica le cover privacy e risparmia 200€ sul 512GBIl Samsung Galaxy S26 Ultra è il top di gamma di Samsung, dotato di fotocamera da 200 MP, processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 e Galaxy AI per una fotografia mobile senza precedenti. Pensato per ... tomshw.it

Display e fotocamere restano simili, cambiano processore, ricarica e privacy. Ecco cosa sapere prima di scegliere tra S26 Ultra e S25 Ultra.Confronto tra Galaxy S26 Ultra e S25 Ultra: specifiche, AI, design e aggiornamenti. Leggi le differenze prima di scegliere. libero.it

WikiLoop Galaxy: Wikipedia come non l'hai mai vista https://www.robertosconocchini.it/index.php/utility/9507-wikiloop-galaxy-wikipedia-come-non-lhai-mai-vista.html - facebook.com facebook

Samsung Galaxy Z TRIFOLD - 10 pollici e solo 300 grammi di peso! #tecnoandroid #smartphone #samsung x.com