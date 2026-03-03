Una escort coinvolta nel Festival di Sanremo ha rilasciato dichiarazioni sulla sua presenza e sui rapporti avuti durante la manifestazione. La donna ha parlato di incontri e situazioni vissute nel contesto dell’evento, offrendo una versione dei fatti diversa rispetto alle voci circolate. La sua testimonianza si inserisce in un quadro più ampio di episodi che si sono verificati fuori dal palco e dal teatro.

Cosa è successo veramente dietro le quinte del Festival di Sanremo. La follia della settimana all'Ariston non si limita, ovviamente, a quel che accade sul palco e dentro al teatro, ma pure fuori. Negli hotel dove alloggiano le star e nelle stanze blindatissime, assai vive anche nel cuore della notte. C'è chi come Elettra Lamborghini è esplosa sui social, denunciando la presenza di " festini bilaterali " proprio sotto il suo alloggio: una movida selvaggia che le ha impedito di prendere sonno dopo le sue esibizioni. "Caramba, quel manganello usatelo! ", ha detto a un certo punto rivolgendosi a un carabiniere. Presa dalla disperazione, ha deciso addirittura di trasferirsi a Montecarlo per riposare meglio, trovando però gli stessi nottambuli scatenati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fuori dal coro, la escort a Sanremo: "Con chi ho avuto rapporti"

Un “Ditonellapiaga” di Sanremo: elogio della cantante fuori dal coro (e che non salirà sul podio…)Sicuramente uno dei brani sanremesi destinati a durare è “Che fastidio!” di Ditonellapiaga (nome d’arte della ventinovenne Margherita Carducci), un...

Raffaella Regoli, chi è l’inviata di Fuori dal Coro: biografia, carriera e battaglie pubblicheAscolti TV di domenica 18 gennaio 2026: vince Canale5 in prime time, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna dominano l’access Arisa a Sanremo 2026:...

Tutti gli aggiornamenti su Fuori dal coro, la escort a Sanremo:...

Temi più discussi: Fuori dal coro: Ladri di case, l'occupante prepotente: Io sono il padrone Video; Cagliari, riprese nel palazzo occupato: aggredita una troupe di Fuori dal coro - L'Unione Sarda.it; Fuori dal coro: Puntata dell'1 marzo Video; Fuori dal coro: Case occupate: un danno da 26 milioni, ma gli abusivi si ribellano Video.

A Fuori dal Coro la storia di Valeria, la mamma di Rosciano che non vede i figli da 5 mesi per un decreto di allontanamento [VIDEO]La vicenda è arrivata fino alle cronache nazionali e a raccontarla, nel noto programma di Rete4 condotto da Mario Giordano, è stata proprio la donna ... ilpescara.it

Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 1 marzo 2026Fuori dal coro: anticipazioni, ospiti della puntata di stasera, domenica 1 marzo 2026, del talk di Rete 4 condotto da Mario Giordano ... tpi.it

Mangiar fuori ormai è una “mania”, non si esce a cena per necessità o per lavoro, ma per piacere, in un’epoca sempre più digitale e dominata da rapporti virtuali, la ristorazione continua a prosperare. x.com

Vincitore sul palco ma soprattutto fuori! Ha indossato un braccialetto simbolo dei bambini dell'Ospedale Pausillipon, con i quali ha un rapporto speciale. Spesso è ospite della struttura per regalare un momento di pace e serenità ai piccoli in difficoltà e alle - facebook.com facebook