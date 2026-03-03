Frida Bollani Magoni sarà in concerto giovedì al Blue Note di Milano alle 20,30. La cantante porta in scena il suo progetto musicale intitolato

Milano – “Frida in tour” transita giovedì al Blue Note di via Borsieri alle ore 20,30. Un’altra impresa – dopo l’esibizione alla Scala, un libro autobiografico e un live al Quirinale, per Frida Bollani Magoni, 21 anni, figlia d’arte (papà Stefano Bollani star del jazz, mamma Petra Magoni, cantante), in pista dal 2020. Eccola di nuovo a Milano, stavolta con il vibrafonista-compositore Mark Glentworth. Frida, riparte da un repertorio internazionale e non solo, cover e brani originali. “Per i brani scrivo le musiche, non sempre i testi, sono convinta che serva una certa maturità. Mi concentro sulle note, ma anche con le parole ho iniziato a fare qualcosa di mio”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Frida Bollani Magoni: “La mia musica a colori. Non ho idoli, solo modelli”

