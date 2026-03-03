Fratoianni | Meloni venga urgentemente in Parlamento

L’Alleanza Verdi Sinistra invita la presidente del Consiglio a comparire in Parlamento per fornire chiarimenti sulla situazione in Medio Oriente e Iran, dopo l’attacco unilaterale condotto da Stati Uniti e Israele. La richiesta arriva in un momento di crescenti tensioni regionali, e si rivolge direttamente a Giorgia Meloni affinché si presenti davanti ai parlamentari per rendere un’informativa ufficiale.

"Alleanza Verdi Sinistra chiede che la presidente del consiglio Giorgia Meloni venga in quest'aula, nell'aula del Parlamento della Repubblica per rendere un'informativa su quello che sta accadendo in Medio Oriente e in Iran dopo l'attacco unilaterale scatenato dagli Stati Uniti e da Israele.