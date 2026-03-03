Fratelli d’Italia sostiene Mercatelli

Il Comune di Mercateli sarà l’unico della Valle del Savio a votare il 24 e 25 maggio, mentre gli altri tre comuni valligiani hanno scelto date diverse. La differenza di calendario deriva dal fatto che Verghereto ha anticipato le elezioni nel 1999 dopo la scomparsa del sindaco in carica. Fratelli d’Italia sostiene un candidato locale per questa consultazione.

È l'unico Comune della Valle del Savio che andrà alle urne il 24 e 25 maggio. La data è sfalsata con gli altri 3 comuni valligiani, in quanto il Comune di Verghereto anticipò le consultazioni amministrative a seguito della scomparsa, nel 1999, del sindaco in carica, Ido Bragagni. E in vista delle elezioni di fine maggio "Fratelli d'Italia esprime pieno sostegno alla candidatura di Simone Mercatelli, alla guida di un progetto civico di centrodestra in continuità con il percorso amministrativo degli ultimi anni", come dichiara Marco Bardeschi, coordinatore comunale. "Simone Mercatelli è la persona giusta per ricoprire il ruolo di sindaco del Comune di Verghereto – aggiunge Bardeschi –.