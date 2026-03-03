Al Foro Italico, durante l’evento “Voto alle donne 1946-2026”, la campionessa olimpica Francesca Lollobrigida ha commentato il suo percorso sportivo e personale, affermando di essere una mamma bis oro e di non aver rinunciato a nulla. Ha parlato con emozione delle sue esperienze e delle parole pronunciate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

AGI - Al Foro Italico, a margine dell’evento “Voto alle donne 1946-2026”, la campionessa olimpica Francesca Lollobrigida ha parlato con emozione del proprio percorso sportivo e personale, soffermandosi anche sulle parole pronunciate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “È stato veramente bello, soprattutto molto toccante il discorso della presidente Meloni e io porto con me queste due medaglie anche come simbolo, perché sono arrivata al cuore degli italiani per la mia storia di mamma e di mamma atleta. Non ho voluto rinunciare né alla carriera né al fatto di essere una mamma e lo devo a un lavoro di squadra molto forte, di mio marito, della mia famiglia, del mio corpo sportivo dell’Aeronautica, della federazione che hanno creduto in me. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Francesca Lollobrigida: "Io mamma bis oro, non ho rinunciato a nulla"

