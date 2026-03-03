L’Avellino affronta il Venezia al Pier Luigi Penzo e si presenta con una squadra fragile e nervosa. La partita termina con un risultato di 4-0 in favore dei padroni di casa, che dominano l’incontro dall’inizio alla fine. La squadra ospite si sgretola sotto i colpi dei veneti, in una serata che sembra segnare una resa anticipata.

Una partita compromessa dagli episodi e aggravata da errori e scarsa lucidità nei momenti chiave. Il rosso diretto a Tutino apre la strada al dominio lagunare, con Dagasso e Busio protagonisti. L’autogol e le difficoltà difensive amplificano un passivo già pesante. Nel finale l’Avellino resta in nove e incassa un 4-0 che impone riflessioni profonde Al Pier Luigi Penzo l’Avellino affonda senza appello, travolto 4-0 dal Venezia** in una serata che sa di resa anticipata. Fino al 34’ la gara resta in equilibrio, poi l’espulsione diretta di Tutino spalanca le porte al tracollo. In pochi minuti i lagunari colpiscono con Dagasso, trovano il raddoppio con l’autogol di Reale e calano il tris con Gianluca Busio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fragile e nervoso: l’Avellino si sgretola sotto i colpi lagunari

Calciomercato Venezia, lagunari scatenati! Tris di colpi: arrivano Lauberbach e Ligue, ufficiale il talento Dagasso. Novità importantiCalciomercato Venezia, lagunari scatenati! Tris di colpi: arrivano Lauberbach e Ligue, ufficiale il talento Dagasso.

Venezia-Avellino (martedì 03 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Lagunari favoriti contro gli irpini di BallardiniIl pari contro il Sudtirol è costato il primato in solitaria al Venezia di Stroppa, che quest’oggi contro l’Avellino di Ballardini cerca riscatto e...

Una raccolta di contenuti su Fragile e nervoso l'Avellino si...

Discussioni sull' argomento Raoul Hausmann, le esplosioni arte-vita del Dadasophe; Quelle notti di Chopin prive dell’icona romantica; Napoli canta a gran voce al Festival di Sanremo 2026; Juve, una figuraccia storica. Spalletti deve farsi in fretta delle domande. Lang, schiaffo a Conte.

Sindrome X Fragile, per farla conoscere l’Italia si colora di bluOttobre è un mese di sensibilizzazione. L’associazione italiana Sindrome X Fragile ha organizzato un fitto programma di iniziative. Il culmine il 10 ottobre quando moltissime città illumineranno i ... vita.it

«Siamo due persone che hanno visto anche il lato fragile dell’altro e sono rimaste – che hanno sbagliato, hanno avuto paura, forse si sono persino lasciate andare… ma non hanno mai smesso davvero di appartenersi. Ripartire più forti di prima non significa e - facebook.com facebook

Genova è una città fragile, lo sappiamo. È cresciuta e si è fatta spazio tra mari e monti: le sue infrastrutture, le sue strade e i suoi quartieri condividono lo spazio con corsi d'acqua, vallate e muraglioni. La città chiede aiuto a tutte le istituzioni. x.com