Fra la memoria del corpo e un nuovo sguardo di sé

Da cms.ilmanifesto.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mascha Schilinski ha spiegato che il progetto Sound of Falling – Il suono di una caduta – nasce dal suo interesse per il modo in cui la memoria e la percezione si intrecciano, evidenziando le fratture e le trasformazioni che avvengono nel corpo e nella mente. L’artista ha cercato di esplorare queste dinamiche attraverso un percorso che combina ascolto e riflessione personale.

Immaginari Il film di Mascha Schilinski, ora in sala, è un racconto di figure femminili per sperimentare le forme del cinema. Quattro donne in diverse epoche, una fattoria in Germania, la storia Immaginari Il film di Mascha Schilinski, ora in sala, è un racconto di figure femminili per sperimentare le forme del cinema. Quattro donne in diverse epoche, una fattoria in Germania, la storia Racconta Mascha Schilinski che Sound of Falling – Il suono di una caduta – nasce dal suo desiderio di confrontarsi col funzionamento della memoria e della percezione cercandone le fratture, la volatilità, i sussulti improvvisi, i traumi che si replicano in momenti distanti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

fra la memoria del corpo e un nuovo sguardo di s233
© Cms.ilmanifesto.it - Fra la memoria del corpo e un nuovo sguardo di sé

Giornata della Memoria: a Monteforte, un nuovo sguardo su esclusione e indifferenzaRaccontare la Shoah non solo come evento storico concluso nei campi di sterminio, ma come processo graduale, fatto di esclusione, leggi...

Leggi anche: “Brigante se more!” il nuovo libro di Arenare: la memoria del sud tra storia e cultura

The mistress, pregnant, confronted the wife, who angrily left and filed for divorce.

Video The mistress, pregnant, confronted the wife, who angrily left and filed for divorce.

Tutti gli aggiornamenti su Fra la memoria del corpo e un nuovo...

Temi più discussi: Torino anni Venti, formazione e corporeità; Inizia l’ostensione straordinaria delle spoglie di San Francesco; Queer e il canone minore della psicoanalisi. Chiara Buoncristiani e Tommaso Romani; Colta, sofisticata, indipendente: ritratto di un’anima in movimento.

Scuola ed Esercito insieme per la memoria: digitalizzazione della Biblioteca della Sala Museale del Corpo di CommissariatoSiglato un protocollo FSL tra il Liceo Scientifico Nino Cortese e la Scuola di Commissariato dell’Esercito Italiano: protagonisti gli studenti delle classi 4A e 4E ... casertanews.it

fra la memoria del corpoVIGILI DEL FUOCO, LA PRIMA NAZIONALE FESTA TRA MEMORIA E COMUNITÀNel video le interviste a: Aldo Dignatici, Presidente dell’associazione Vigili del Fuoco Lina Cenciarelli, familiare di Vigili del Fuoco Le note dell’inno, il tricolore che sale sul pennone e il silen ... tvqui.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.