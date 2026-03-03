Fra la memoria del corpo e un nuovo sguardo di sé

Mascha Schilinski ha spiegato che il progetto Sound of Falling – Il suono di una caduta – nasce dal suo interesse per il modo in cui la memoria e la percezione si intrecciano, evidenziando le fratture e le trasformazioni che avvengono nel corpo e nella mente. L’artista ha cercato di esplorare queste dinamiche attraverso un percorso che combina ascolto e riflessione personale.

Immaginari Il film di Mascha Schilinski, ora in sala, è un racconto di figure femminili per sperimentare le forme del cinema. Quattro donne in diverse epoche, una fattoria in Germania, la storia

Racconta Mascha Schilinski che Sound of Falling – Il suono di una caduta – nasce dal suo desiderio di confrontarsi col funzionamento della memoria e della percezione cercandone le fratture, la volatilità, i sussulti improvvisi, i traumi che si replicano in momenti distanti.