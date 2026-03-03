Fortezza Nuova sabato 7 marzo performance coreografica con New Project Dance
Sabato 7 marzo, dalle 17:30 alle 19, nella Sala del Forno della Fortezza Nuova si terrà una performance coreografica con il gruppo New Project Dance. La rappresentazione intitolata
Sabato 7 marzo, dalle 17:30 alle 19, la Sala del Forno della Fortezza Nuova ospiterà il debutto di "NPD Prisma Collective – Un corpo, mille rifrazioni", nuova realtà di danza contemporanea nata all'interno del percorso formativo e creativo della scuola. L'evento si configura come una performance. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
