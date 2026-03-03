Nella Formula 1, le nuove regole hanno portato a modifiche significative: le auto sono più compatte e leggere, l'effetto suolo è stato eliminato e il surplus di energia ora permette ai piloti di attaccare e difendersi con maggiore facilità. Questi cambiamenti influenzano direttamente le strategie di gara e l’approccio dei piloti, che tornano a essere protagonisti decisivi in pista.

La Formula 1 edizione 2026 entra nella storia perché dal punto di vista del regolamento tecnico stiamo per assistere a una rivoluzione. L’obiettivo è rendere le monoposto più agili, piccole e leggere, riducendo le dimensioni del telaio per favorire la reattività ai comandi. Questa “cura dimagrante” dovrebbe valorizzare il talento del pilota. Il passo scende di 200 mm fino a 3400 mm, la larghezza si riduce di 100 mm a 1900 mm, mentre il fondo si restringe di 150 mm. Il peso minimo cala di 30 kg, fissandosi a 768 kg. Ma il cuore pulsante del cambiamento è la nuova Power Unit, che vede la rimozione definitiva del sistema MGU-H. La potenza è divisa 5050 tra il motore a combustione interna e la parte elettrica, che passa da 120 kW a ben 350 kW. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Formula 1, con le nuove regole cambia tutto: perché il pilota torna decisivo

Leggi anche: La Formula 1 cambia tutto: ecco le nuove regole per il 2026

Formula 1 2026: non solo nuove regole, ecco cos’altro cambia tra calendario, Sprint, team e livreeLa stagione Formula 1 2026 non sarà rivoluzionaria soltanto per le nuove regole tecniche e l’arrivo delle power unit di nuova generazione.

F1, AUDI sorprende tutti: prima in pista a Barcellona mentre ASTON MARTIN è già in difficoltà

Tutto quello che riguarda Formula 1, con le nuove regole cambia...

Temi più discussi: Formula 1, con le nuove regole cambia tutto: perché il pilota torna decisivo; Power Unit 2026, la FIA si rimangia tutto? La toppa è peggio del buco; Max Verstappen si aspetta un grande sconvolgimento con le nuove regole della F1 2026; Chi vince e chi perde con le nuove regole della Formula 1.

Da Ferrari a Mercedes: le nomination per le migliori soluzioniIl cambio di regolamento ha favorito la fioritura di tante soluzioni originali sulle monoposto: ecco una rassegna delle migliori ... formulapassion.it

Formula 1, al via la nuova stagione tra innovazioni e incertezze: programma, date e cosa aspettarsi dalla FerrariL’attesa è finita, si riaccendono i motori. Fra poco più di tre giorni, fra giovedì e venerdì quando in Italia sarà notte fonda, a ... ilmessaggero.it

La nuova era tecnica della Formula 1 parte dall’Australia. Alan Permane, team principal della Racing Bulls, parla del “cambiamento più impegnativo di sempre” e svela la vera sfida della Red Bull-Ford nella gestione dell’energia e dell’integrazione tra telaio e - facebook.com facebook

Finalmente si parte! Ecco come e quando vedere il GP Australia Formula 1 @corsedimoto x.com