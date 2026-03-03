A Forlì quattro squadre sono impegnate nei playout, un torneo che al momento coinvolge quattro squadre e vede il Forlì al 16° posto su 19. La squadra locale si trova a due punti dal Cento, che ha il vantaggio grazie alla differenza canestri negli scontri diretti e una partita in più da disputare. La situazione rimane delicata e la salvezza non è ancora garantita.

Pericolo playout. Li disputeranno 4 squadre e al momento Forlì sarebbe dentro, al 16° posto sulle 19 squadre superstiti: a -2 dal quintultimo posto di Cento, che ha il vantaggio della differenza canestri dopo l’1-1 negli scontri diretti e una partita in più da giocare. In questo momento la regola prevede una serie di playout al meglio delle 5 gare. Ma potrebbero diventare due se, come pare, si modificherà il formato: le due perdenti avrebbero un’altra possibilità per conservare l’A2. Coach Antimo Martino, dopo la sconfitta di mercoledì scorso contro Brindisi, è stato chiaro: "Sarebbe bello evitare i playout perché poi entriamo in un mondo nel quale troveremmo tre piazze ‘mentalizzate’ sin dall’inizio a questa possibile situazione, tre palazzetti molto caldi, e non sarebbe facile". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, occhio ai playout. Rivali rinforzate e calde: salvarsi non è scontato

Ravenna, fiducia al centrocampista Rossetti. Ilari e Zagre in prestito ai rivali del ForlìDopo il pareggio 0-0 del derby di sabato scorso, Ilari e Zagre hanno fatto le valige e sono finiti in prestito al Forlì.

Leggi anche: Calcio a 5, Forlì a Guastalla: incrocio decisivo tra playoff e playout

Aggiornamenti e notizie su Forlì, occhio ai playout. Rivali...

Argomenti discussi: Serie C | Forlì-Torres: numeri e precedenti.

Calcio a 5, Forlì a Guastalla: incrocio decisivo tra playoff e playoutSabato alle 15, il Forlì Calcio a Cinque sarà di scena al Pala Chiarelli di Guastalla (Reggio Emilia) contro il Futsal Guastalla, in una sfida che pesa moltissimo per entrambe le formazioni ... forlitoday.it

Ternana-Forlì, Fere al doppio della velocità: 10 punti contro 5 nelle ultime cinqueVerso Ternana-Forlì: confronto sulle ultime cinque giornate. Le Fere di Fabio Liverani viaggiano al doppio dei biancorossi per punti, gol fatti e differenza reti. ternananews.it