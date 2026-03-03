Forbidden Fruit torna in prima serata su Canale 5. La rete ha deciso di mantenere l’appuntamento settimanale con le soap turche in prime time, anche dopo la fine di Io Sono Farah. La trasmissione andrà in onda regolarmente nelle prossime settimane, rispettando il palinsesto stabilito. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla rete senza ulteriori dettagli.

Canale 5 conferma la sua strategia di mantenere l’appuntamento settimanale in prime time con le soap turche, anche dopo la conclusione imminente di Io Sono Farah. Dopo i due serali andati in onda a gennaio, Forbidden Fruit è pronta a tornare nella fascia più prestigiosa della rete Mediaset, confermando l’interesse del pubblico per le storie d’amore e intrighi della serie. La serie turca, il cui titolo originale è Yasak Elma, sarà trasmessa a partire da giovedì 12 marzo 2026 in prima serata. L’episodio inaugurale durerà circa 100 minuti, comprendendo due episodi e mezzo, e si aggiungerà alla programmazione quotidiana in daytime, visibile dal lunedì al sabato alle 14:05. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Forbidden fruit sbarca in prima serata su Canale 5, la dataDopo aver conquistato migliaia di fans nella fascia oraria daytime su Canale 5, Forbidden fruit si appresta ad approdare in prima serata.

Forbidden Fruit conquista la prima serataRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Anticipazioni Forbidden fruit: Kaya smaschera Sahika

