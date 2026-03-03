Fondo fine carriera calciatori legale | Boom richieste assistenza per Tfr

Dopo la conferenza stampa in cui è stato denunciato il caso, si è verificato un aumento significativo delle richieste di assistenza legale riguardanti il trattamento di fine rapporto dei calciatori. Il legale del fondo ha commentato che nelle ultime settimane si è registrato un vero e proprio boom di richieste provenienti dagli atleti, evidenziando un interesse crescente nel settore. La situazione ha attirato l’attenzione di diversi soggetti coinvolti nel mondo del calcio.

"Dopo la nostra conferenza stampa in cui abbiamo denunciato il caso, c'è stato un passaparola molto importante nel mondo del calcio. In poco più di due settimane siamo stati contattati da circa 300 ex professionisti: non solo calciatori e allenatori, ma anche preparatori atletici e figure che operavano in ambito dirigenziale.